Анна Семенович показала видео из бани
Видео из бани показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович.
«Я так люблю ходить в баню! Надо же баловать себя, обязательно находить на себя время, это так важно», — заявила она.
Семенович рассказала, что сначала отпарилась вениками, потом залезла в бочку с прохладной водой и в бочку с травами, а под конец отдыха съела суп-солянку и оливье с докторской колбасой, выпила кружку холодного пива. По словам артистки, она всегда посещает баню в одиночестве, так как не любит с кем-то разговаривать, когда парится.
«Я люблю молчать, медитировать, просто проводить время с самой собой», — объяснила певица.
Она посоветовала всем женщинам следовать ее примеру, а тем, у кого на баню нет времени или финансов — принимать ванну с пеной или солью хотя бы два раза в неделю.
Ранее Семенович раскрыла свой способ борьбы с похмельем. От плохого самочувствия по утрам после вечеринки, по ее словам, помогают пельмени с бульоном.