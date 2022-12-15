Анна Семенович показала видео из бани

Видео из бани показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович.

«Я так люблю ходить в баню! Надо же баловать себя, обязательно находить на себя время, это так важно», — заявила она.

Семенович рассказала, что сначала отпарилась вениками, потом залезла в бочку с прохладной водой и в бочку с травами, а под конец отдыха съела суп-солянку и оливье с докторской колбасой, выпила кружку холодного пива. По словам артистки, она всегда посещает баню в одиночестве, так как не любит с кем-то разговаривать, когда парится.