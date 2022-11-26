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06:39, 26 ноября 2022
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Анна Семенович раскрыла свой способ борьбы с похмельем

Анна Семенович раскрыла свой способ борьбы с похмельем
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Свой способ борьбы с похмельем раскрыла актриса Анна Семенович в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). От плохого самочувствия по утрам после вечеринки накануне, по ее словам, помогают пельмени с бульоном.

Семенович поделилась селфи-роликом, в котором она запечатлена на собственной кухне в образе без макияжа. «Супа нет, варить его некогда, надо уже бежать. Поэтому пельмеши с бульешкой — божественно», — дала быстрый рецепт звезда, признавшись, что у нее похмелье.

В следующей сторис знаменитость сообщила, что пельмени помогли ей прийти в себя. «Глаза намазала, губы намазюкала, еду на работу», — сказала Семенович.

Ранее Семенович рассказала о своем ритуале по уходу за лицом. Она сообщила, что каждый день пользуется масками и раз в неделю посещает косметолога.

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