Анна Семенович раскрыла свой способ борьбы с похмельем

Семенович поделилась селфи-роликом, в котором она запечатлена на собственной кухне в образе без макияжа. «Супа нет, варить его некогда, надо уже бежать. Поэтому пельмеши с бульешкой — божественно», — дала быстрый рецепт звезда, признавшись, что у нее похмелье.

В следующей сторис знаменитость сообщила, что пельмени помогли ей прийти в себя. «Глаза намазала, губы намазюкала, еду на работу», — сказала Семенович.

Ранее Семенович рассказала о своем ритуале по уходу за лицом. Она сообщила, что каждый день пользуется масками и раз в неделю посещает косметолога.