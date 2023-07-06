Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем

О болезни и повышении температуры тела сообщила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Анна Семенович.

«Вызвала доктора. Он мне будет делать капельницу, потому что у меня даже лимфоузлы воспалились. Представляете, как продуло? Эти кондиционеры плохие», — сказала артистка.

Семенович отметила, что капельница восполнит дефицит витаминов в ее организме, что способствует стимуляции иммунитета. По словам знаменитости, у нее «самая противная температура» — 37,2 градуса.

Ранее 43-летняя Анна Семенович показала фигуру в купальнике.