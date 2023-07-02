43-летняя Анна Семенович показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала 43-летняя певица Анна Семенович в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда опубликовала фото с отдыха в пятизвездочном турецком отеле.

На снимке Семенович позирует в черном бикини на территории гостиницы. В подписи к посту певица заявила, что чувствует себя комфортно в любом весе. «Главное — быть счастливой и любить себя, не бояться меняться и даже поправляться! Это нормально, что наше тело меняется с возрастом, мы можем набрать 10 кг или сбросить, мы можем постоянно улучшать себя у косметологов, вкачивая литры гиалуронки, но, поверьте, ваше внутреннее состояние от этого не зависит!» — обратилась артистка к подписчикам.

Многие заверили звезду, что она выглядит хорошо. «И в каком месте она полная? Очень даже все прекрасно», «Аня, выглядите отлично», «Вы не худая и не в теле. Очень вам идет», — написали комментаторы. Некоторые предположили, что артистка беременна, так как на фото видно ее округлившийся живот.

Ранее Семенович раскрыла подробности своей диеты. Артистка сообщила о похудении с помощью интервального голодания.