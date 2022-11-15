Семенович призналась в любви к одному продукту

В любви к одному продукту призналась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса и певица Анна Семенович.

«Я люблю картошку в любом виде, в каком она просто может быть. Это и чипсы, и вареная, и жареная, и пюре. Обожаю жареную, конечно, но и чипсы тоже, честно говоря, люблю», — сказала артистка.

В своих сторис Семенович отметила, что по пути из Новороссийска в Ставрополь она заехала на одну из заправок. По ее словам, там в магазине она боролась с собой, чтобы не купить чипсы, употребление которых чревато отеками. В результате приобрела только воду и назвала себя «женщиной с сильной волей».

Ранее диетолог назвала сезонные продукты для укрепления иммунитета. В их число входит тыква, хурма и осенние ягоды.