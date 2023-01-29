Анна Семенович рассказала об отношении к хейтерам

Об отношении к хейтерам рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известная певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович.

«Я их не замечаю. Потому что это люди, которые не развиваются и живут чужими жизнями, пропуская свою. И мне их жаль. Хотя, если честно, не очень-то и жаль, ведь их жизнь в их руках или в их лени», — заявила артистка.

Семенович призналась, что она очень чувствительный человек, и это много лет мешало ей жить: певица «очень сильно парилась и переживала, что о ней думают другие люди».

Справиться с проблемой ей помогло изучение психологии и прохождение различных тренингов. «Я поняла, что мнение других — это мыльный пузырь, который никак не влияет на мою жизнь», — подчеркнула она.

Ранее Семенович назвала способы полюбить себя после 40 лет. Она подчеркнула, что он наличия внимания со стороны мужчин это не зависит.