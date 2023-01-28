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16:10, 28 января 2023
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Анна Семенович назвала способы полюбить себя после 40 лет

Анна Семенович назвала способы полюбить себя после 40 лет
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Способы полюбить себя после 40 лет назвала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Артистка ответила на вопрос подписчицы, не принимающей себя из-за отсутствия внимания мужчин.

«А разве любовь к себе зависит от наличия поклонников? Я всегда себя люблю. Есть у меня поклонники или нет. Мне тоже 40+, и я тоже иногда какое-то время нахожусь без отношений. И в этот момент я люблю себя еще больше, потому что у меня на себя есть время», — сказала Семенович в сторис.

По мнению певицы, любовь к себе идет изнутри. Она посоветовала всем желающим обрести это чувство и делать добрый дела, помогать другим. «Тогда вам будет, за что себя уважать. И через это уважение появится любовь к себе», — отметила она.

Еще один способ — сделать то, чего давно очень хочется, но что все время откладывается на потом, продолжила артистка. «Хотите постройнеть, сесть на шпагат, научиться танцевать танго или выучить испанский? Начните уделять этому время регулярно, и вы начнете себя за это уважать. Потому что держите слово перед самой собой. Через уважение к себе придет любовь. А потом придет и мужчина», — уверенно заявила она.

Ранее Семенович рассказала о дискриминации пышногрудых женщин. С несправедливостью она столкнулась в бане.

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