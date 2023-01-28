Анна Семенович назвала способы полюбить себя после 40 лет

Способы полюбить себя после 40 лет назвала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Артистка ответила на вопрос подписчицы, не принимающей себя из-за отсутствия внимания мужчин.

«А разве любовь к себе зависит от наличия поклонников? Я всегда себя люблю. Есть у меня поклонники или нет. Мне тоже 40+, и я тоже иногда какое-то время нахожусь без отношений. И в этот момент я люблю себя еще больше, потому что у меня на себя есть время», — сказала Семенович в сторис.