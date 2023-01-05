Семенович раскрыла секрет жизнерадостности

Секрет жизнерадостности раскрыла в истории на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) певица и актриса Анна Семенович.

«Над собой нужно работать. Я не позволяю себе надолго уходить в уныние и стараюсь держаться на позитивной ноте. Главное — верить в себя и не сдаваться. Еще не надо киснуть и входить в "диванную" депрессию», — сказала артистка.

Семенович отметила, что любит делать медитации благодарности и очищения. Особенно она любит заниматься этими практиками в самолетах, слушая музыку в наушниках. По словам знаменитости, она благодарит Вселенную за здоровье, позитивный характер, любимую работу, близких людей и за все, что у нее есть.

Ранее Анна Семенович раскрыла свое отношение к «уколам красоты». Она считает, что нет ничего плохого в пользовании современными технологиями, которые косметологи разработали для того, чтобы женщина могла выглядеть моложе своих лет.