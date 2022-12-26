Москвичам дали рекомендации по укреплению здоровья на рабочем месте

Рекомендации по укреплению здоровья на рабочем месте дал «Мосленте» главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. В первую очередь он порекомендовал москвичам стараться более эффективно проводить отдых после работы в качестве профилактики разных заболеваний.

«После окончания рабочего дня надо обязательно переключаться и не концентрироваться на рабочих задачах. Если же человек совмещает несколько работ или берет дополнительные нагрузки, нужно находить время для отдыха и восстановления», — сказал он.

При работе в ночные смены эксперт советует уделить хотя бы 30-40 минут на сон. Кроме того, в выходные дни следует максимально восстанавливать силы и отдыхать. И не пренебрегать отпуском.

«Во время рабочего дня нужно обязательно делать перерывы на разминки, короткие прогулки при сидячем образе работы. Каждый час делать перерыв минимум на пять минут. Делать зарядку для глаз и обязательно заниматься физической активностью после работы: фитнес, плавание, прогулки, бег», — добавил Тяжельников.

При этом если в течение дня работа проходит на ногах, следует давать им возможность отдохнуть, не стоять или не ходить более шести часов подряд, носить удобную ортопедическую обувь. При работе с тяжестями следует правильно поднимать груз, перенося нагрузку со спины на ноги.

Врач напомнил и о необходимости контроля питания на работе, а также о том, что алкоголь не лучший способ расслабиться после работы и, конечно, о прохождении профилактических медицинских осмотров: диспансеризации и чек-апов здоровья.

Ранее Тяжельников дал советы офисным работникам по сохранению здоровья. В частности, он порекомендовал тщательно мыть руки после посещения общественных мест, транспорта.