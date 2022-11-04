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14:40, 04 ноября 2022
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Анна Семенович сняла видео в ванной

Анна Семенович сняла видео в ванной
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Видео в ванной сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович.

«Добралась я до дома и сразу плюхнулась в ванночку. Сейчас полежу, помоюсь и пойду спать», — поделилась звезда.

Семенович отметила, что последние сутки выдались непростыми и сумбурными: прямо с самолета ей нужно было отправиться на концерт. «А я и так немножко вымоталась с дороги. В общем, наконец буду отдыхать. Всех целую и люблю», — сказала она.

Артистка несколько дней провела на турецком курорте Белек, фотографиями и видеозаписями откуда делилась регулярно.

Так, ранее она показала себя на безлюдном пляже у гостиницы. В сторис певица опубликовала селфи-видео топлес.

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