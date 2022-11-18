Анна Семенович опубликовала новое видео из ванны

Новое видео из ванной комнаты опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Знаменитость побывала у стоматолога и решила поделиться с фоловерами впечатлениями.

«Флюса нет. Это счастье. Зуб вырван идеально, у доктора золотые руки! Ничего не отекло, не опухло, лицо отличное! А скоро будет еще лучше! Я счастлива и довольна собой. Вырывать зубы не так это страшно, как казалось», — заявила Семенович.