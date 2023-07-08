Врачи провели серьезную операцию Николаю Ефремову после падения из окна

Новые подробности о состоянии госпитализированного в Москве после падения из окна своей квартиры актера Николая Ефремова стали известны Mash. Издание сообщает, что всего артисту провели пять операций, на одной из которых ему удалили часть костей таза, которые не подлежали восстановлению.

Состояние Ефремова-младшего все еще оценивается как тяжелое. На данный момент он в сознании, но практически не ориентируется в пространстве. Основным диагнозом врачи ставят кататравму (собирательное название повреждений после падения с большой высоты). В общей сложности у него зафиксированы закрытая травма головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб легких, переломы костей таза, бедра и локтя.

Ранее сообщалось, что получившего травмы при падении с третьего этажа актера Ефремова сняли с аппарата ИВЛ.