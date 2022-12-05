Перечислены опасные последствия недостатка серотонина

Опасные последствия недостатка серотонина перечислила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, дефицит этого гормона может привести к депрессии и паническим атакам.

«Это снижение активности, в том числе сексуальной, и проблемы с пищеварением. Солнечный гормон влияет на память, уровень кровяного давления, сон и аппетит», — сообщила эндокринолог.

Сохранить и приумножить серотонин, помимо еды, поможет любая регулярная физическая активность, медитации и полноценный сон на протяжении не менее восьми часов. При этом вставать и ложиться желательно в одно и то же время, уточнила врач.

Кроме того, восполнить дефицит можно при помощи вдохновляющей музыки и пребывания на солнце. «Последнее — удовольствия. Это могут быть танцы, встречи с друзьями, походы в кино и театр, новое хобби. Займитесь рисованием или гончарным делом. Научитесь танцевать танго или вязать крючком. Чем больше положительных эмоций, тем выше уровень серотонина», — заключила она.

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