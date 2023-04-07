У детской площадки в Москве обнаружили мертвого сервала

Мертвого сервала обнаружили у детской площадки на улице Митинская в московском районе Митино. Столичная прокуратура инициировала процессуальную проверку.

Обнаружили мертвого хищника в кустах местные жители. Сейчас тушу животного передали в ветеринарную клинику, где врачи установят причину смерти. На данный момент неизвестно, кто хозяин животного и причастен ли он к смерти экзотического зверя.

Сервал — это хищное млекопитающее семейства кошачьих и одна из самых редких пород домашних котов. Зверь имеет длинные лапы и в холке достигает 60 сантиметров.

Ранее в автомобиле в Москве обнаружили льва. Это произошло после остановки сотрудниками ДПС проезжающей мимо машины.