13:16, 07 апреля 2023
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У детской площадки в Москве обнаружили мертвого сервала
Тушу сервала нашли у детской площадки в московском районе Митино.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Мертвого сервала обнаружили у детской площадки на улице Митинская в московском районе Митино. Столичная прокуратура инициировала процессуальную проверку.
Обнаружили мертвого хищника в кустах местные жители. Сейчас тушу животного передали в ветеринарную клинику, где врачи установят причину смерти. На данный момент неизвестно, кто хозяин животного и причастен ли он к смерти экзотического зверя.
Сервал — это хищное млекопитающее семейства кошачьих и одна из самых редких пород домашних котов. Зверь имеет длинные лапы и в холке достигает 60 сантиметров.
Ранее в автомобиле в Москве обнаружили льва. Это произошло после остановки сотрудниками ДПС проезжающей мимо машины.