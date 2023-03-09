Московские полицейские нашли льва в легковой машине

Азиатского львенка обнаружили полицейские в остановленной на улице Герасима Курина в Москве машине, сообщает Прокуратура столицы. Каких-либо документов на право владения хищником у 35-летнего водителя не было.

«Со слов мужчины животное он приобрел безвозмездно в другом субъекте РФ, после чего перевез его в Москву и некоторое время львенок проживал с ним в квартире», — говорится в пресс-релизе.

В итоге хищника передали в центр реабилитации диких животных. Как уточняет надзорный орган, азиатский лев находится в списке животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

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