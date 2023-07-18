11:54, 18 июля 2023
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Экс-солистка «Серебра» ответила на обвинения в издевательстве над волком
Певица Серябкина заявила, что роль волка на мероприятии исполнила собака.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина ответила на обвинения в издевательстве над диким животным. В своем Telegram-канале она заявила, что роль волка на мероприятии исполнила собака.
«Видела большое количество обсуждений про то, что я вчера вышла с волчаком. Сразу хочу всем сказать, что это собака, которая очень похожа на волка», — сообщила артистка.
Серябкина пояснила, что пришла с псом специально, чтобы вызвать обсуждения, и, по ее словам, это у нее это получилось. Она также отметила, что с собакой все нормально, а на фестивале рядом с животным были его хозяева.
Ранее сообщалось, что Серябкина прошлась с волком в центре Москвы и попала на видео.