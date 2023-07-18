Экс-солистка «Серебра» ответила на обвинения в издевательстве над волком

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина ответила на обвинения в издевательстве над диким животным. В своем Telegram-канале она заявила, что роль волка на мероприятии исполнила собака.

«Видела большое количество обсуждений про то, что я вчера вышла с волчаком. Сразу хочу всем сказать, что это собака, которая очень похожа на волка», — сообщила артистка.