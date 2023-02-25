37-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала 37-летняя певица, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Снимком с отдыха на Алтае она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадре артистка позирует в уличной купели на фоне заснеженного пейзажа. Для купания Серябкина надела светло-бежевый купальник и собрала волосы в пучок.

«Эх, смотрю на алтайские фотки, особенно эти из бани, и понимаю, насколько важно отключаться от всех дел и отдыхать. Иногда хотя бы. Ну кайф же. Это я почему вспомнила — сижу в сауне дома, а виртуально там», — рассказала подписчикам певица.

Ранее пользователей сети восхитил образ Серябкиной в прозрачном костюме. Звезда предстала перед поклонниками в откровенном образе, оголяющем часть живота и плечи.