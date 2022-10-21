Сестра погибшей в ДТП с актрисой Большовой женщины рассказала подробности

Подробности происшествия рассказала каналу «360» родственница женщины, погибшей в ДТП с актрисой театра и кино Анной Большовой. Сестра сбитой Олеси Борисенко Виктория Желтова подтвердила, что погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Навряд ли она должна быть виновной. Почему она должна быть виновной в том, что ее сбили?» — заявила Желтова. По ее словам, семья намерена подать в суд на Большову.

Родственница погибшей уточнила, что муж Борисенко в тот вечер высадил супругу из авто в нетрезвом состоянии в плохо освещенном месте на территории деревни.

«На какой скорости ехала Большова, что она смогла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют. Там никогда никого не сбивали», — заявила Желтова.

По словам женщины, актриса с семьей погибшей пока не связывалась.

Ранее сообщалось, что поздно вечером в районе деревни Грачевка Жуковского района автомобиль Большовой совершил наезд на пешехода-женщину 1991 года рождения. Директор театра, где работает актриса, подтвердил эту информацию.