Россиян предупредили об активизации «сезонных» мошенников

В ближайшее время мошенники переориентируются на «сезонную» отпускную тематику с фишинговыми сайтами бронирования билетов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель отдела исследований цифровых рисков (Digital risk protection) компании Group-IB Яков Кравцов.

«Мошенники все так же хотят получить данные своих будущих жертв: логины, пароли, сведения о банковских картах, персональную информацию. Следующая волна активности, мне кажется, будет нацелена на период отпусков. Сейчас снимают очередные ограничения по COVID-19, соответственно, список открытых стран расширяется, появляется больше направлений для мошенничества. Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано», — пояснил эксперт.

По его словам, аферисты начнут создать поддельные сайты с авиабилетами и гостиницами, как внутри страны, так и за рубежом.

Кравцов дал несколько советов, как не попасться на уловки мошенников. Необходимо покупать авиабилеты в компаниях и бронировать гостиницы только на проверенных сайтах, вносить предоплату и не переходить по ссылкам с рекламными предложениями.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, что мошенники могут вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание.