Названы сферы деятельности наиболее удовлетворенных своей зарплатой россиян

Сферы деятельности наиболее удовлетворенных своей зарплатой россиян названы в исследовании сервиса SuperJob. Чаще всего они работают в IT.

«Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего среди программистов (38 процентов). Об удовлетворенности своим доходом сегодня сообщил каждый третий инженер-проектировщик (33 процента). На третьем месте — представители мидл- и топ-менеджмента (29 процентов)», — говорится в исследовании.

Кроме того, в топ-5 профессий, представители которых удовлетворены доходами, вошли медицинские работники (28 процентов), юристы и HR-менеджеры (по 25 процентов).

Не удовлетворены своими заработками оказались секретари, менеджеры по рекламе и специалисты по работе с клиентами.

Ранее работодатели назвали ключевые критерии для повышения сотрудников.