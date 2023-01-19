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05:21, 19 января 2023
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Названы сферы деятельности наиболее удовлетворенных своей зарплатой россиян

Названы сферы деятельности наиболее удовлетворенных своей зарплатой россиян
Фото: Scott Graham / Unsplash

Сферы деятельности наиболее удовлетворенных своей зарплатой россиян названы в исследовании сервиса SuperJob. Чаще всего они работают в IT.

«Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего среди программистов (38 процентов). Об удовлетворенности своим доходом сегодня сообщил каждый третий инженер-проектировщик (33 процента). На третьем месте — представители мидл- и топ-менеджмента (29 процентов)», — говорится в исследовании.

Кроме того, в топ-5 профессий, представители которых удовлетворены доходами, вошли медицинские работники (28 процентов), юристы и HR-менеджеры (по 25 процентов).

Не удовлетворены своими заработками оказались секретари, менеджеры по рекламе и специалисты по работе с клиентами.

Ранее работодатели назвали ключевые критерии для повышения сотрудников.

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