Пенсионеры-шахматисты напали на фрилансера в московском парке

Группа пенсионеров-шахматистов напала на фрилансера в Воронцовском парке в Москве за то, что он занял их место в беседке. По данным SHOT, программист хотел подзарядить ноутбук от единственной в округе свободной розетки в беседке, где играли пенсионеры.

Пожилые шахматисты попросили мужчину уйти из «их» беседки, а когда тот попросил еще немного времени, выпихнули его силой. Фрилансер отправился в полицию, где написал заявление о порче имущества. По его словам, пенсионеры порвали ему куртку за 30 тысяч рублей, поцарапали ноутбук и испортили зарядный шнур.

Ранее инвалид-колясочник без одной ноги напал на пенсионера в очереди в общественный туалет в одном из московских заведений. Инцидент попал на видео.