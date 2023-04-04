Прохор Шаляпин купил «сарайчик» в Подмосковье

О покупке участка в Подмосковье за «неприличную» сумму сообщил MK.RU певец Прохор Шаляпин. Обустраивать его певец пока не собирается.

«За очень маленькие деньги купил, даже неприлично говорить, за сколько. Очень удачно купил. Даже не знал, что в Подмосковье есть такое», — поделился Шаляпин.

По словам певца, на участке есть электричество, скважина и двухэтажный «сарайчик» 2006 года постройки, в котором можно переночевать. Постоянно жить там он пока не планирует, место нужно артисту для уединения и возможности побыть в тишине.

«Там зелень вокруг, речка. Соседи — пенсионеры, некоторые уже поумирали, остались заброшенные дома. Тишина, покой, никто не тревожит… Замечательное место! Туда я могу приехать, лечь в траву и долго лежать», — рассказал Шаляпин.

Он признался, что строительство нового дома входит в его планы, но после снижения цен на расходные материалы.

Ранее Шаляпин опубликовал фото в образе русалки и восхитил поклонниц.