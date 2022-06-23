В Подмосковье приверженцу «воровских понятий» предъявили экстремизм

Приверженцу «воровских понятий» предъявили обвинение в экстремистской деятельности, сообщил Telegram-канал Прокуратуры Подмосковья. По данным ведомства, арестант следственного изолятора № 1 УФСИН России по Московской области был активным участником движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), признанного Верховным судом России экстремистским и запрещенном в стране.

«Установлено, что мужчина <…> принял на себя обязанности по контролю за соблюдением так называемых "воровских понятий" среди осужденных и подозреваемых, а также выполнял активные действия, направленные на популяризацию преступной идеологии», — говорится в сообщении. Так называемый «смотрящий» обязал других арестантов переводить деньги на банковскую карту, оформленную на его несовершеннолетнюю сестру.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области, в отношении 30-летнего ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), части 1 статьи 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

«По уголовному делу проведены обыски в нескольких камерах СИЗО, в том числе в той, где содержится подозреваемый. Изъяты записки, документы, пропагандирующие правила жизни и поведения приверженцев запрещенного международного общественного движения АУЕ, проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемого и его родственников», — сообщает следственный орган.

Ранее сообщалось, что срок за высшее криминальное звание «вор в законе» получил житель Подмосковья Олег Пирогов, известный в преступном мире как Циркач. Он приговорен к восьми годам и трем месяцам лишения свободы.