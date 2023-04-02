Онколог заявил об опасности некоторых шампуней
Онколог Самойленко: сухие шампуни с содержанием бензола повышают риск развития онкологии.
Об опасности некоторых шампуней заявил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава РФ Игорь Самойленко. По его словам, риск развития онкологических заболеваний могут повышать сухие шампуни с содержанием бензола.
Доктор пояснил, что этот компонент является канцерогеном широкого спектра действия и способен вызывать разные виды опухолей в зависимости от того, с чем он контактирует.
Например, при вдыхании он может оказать влияние на развитие опухоли легких, а при попадании на кожу — вызывать опухоли этого органа.
Ранее пять неожиданных симптомов рака кожи назвал врач-онколог Андрей Воробьев. Это сухость кожи, одышка, анемия, кровоточащие губы и ночная потливость.