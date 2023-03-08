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08:33, 08 марта 2023
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Акушер-гинеколог оценила шансы забеременеть во время менструации

Гинеколог Агрба предупредила о возможности зачать ребенка в период менструации.

Акушер-гинеколог оценила шансы забеременеть во время менструации
Фото: Imago Images / Globallookpress.com

Шансы забеременеть во время менструации оценила в беседе с «Лентой.ру» акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Илона Агрба.

«Расхожее утверждение о невозможности забеременеть во время менструации не совсем верно, так как небольшой риск все-таки существует», — отметила врач. Она напомнила, что менструация — это результат отсутствия беременности в текущем цикле, и половые контакты без предохранения в это время принято считать безопасными для тех, кто не планирует ребенка. Однако стопроцентной гарантии нет, предупредила врач.

По словам гинеколога, проще всего забеременеть в день овуляции, при этом половой контакт может произойти и пятью днями ранее. Дело в том, что яйцеклетка способна к оплодотворению в течение суток после овуляции, а сперматозоиды могут сохранять жизнеспособность до пяти дней после интимной близости.

«При классическом 28-дневном цикле овуляция происходит на четырнадцатые сутки — этот и ближайшие дни и будут оптимальным временем для зачатия. Риск забеременеть во время менструации повышается, если у женщины короткий цикл», — сказала Агрба.

Она объяснила: даже если менструальный цикл женщины длится 24 дня или менее, овуляция, как и всегда, наступает за 14 дней до новой менструации, то есть на девятый или десятый день цикла. Месячные у женщины могут идти от трех до семи дней, соответственно, половой акт в последние дни менструации может привести к оплодотворению.

Парам, которые не планируют заводить детей, врач порекомендовала предохраняться при каждом половом акте.

Ранее о запрете беременным заниматься сексом высказалась врач акушер-гинеколог, заведующая филиалом №2 ГКБ имени Виноградова Департамента здравоохранения Москвы Елена Фисун. По ее словам, половые контакты не запрещены, если беременность протекает без осложнений.

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