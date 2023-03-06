Врач высказалась о запрете беременным заниматься сексом

О запрете беременным заниматься сексом высказалась в беседе с «Лентой.ру» врач акушер-гинеколог, заведующая филиалом №2 ГКБ имени Виноградова Департамента здравоохранения Москвы Елена Фисун. По ее словам, половые контакты не запрещены, если беременность протекает без осложнений.

«В случае болей, дискомфорта, при появлении кровянистых выделений при половых контактах, а также при появлении зуда, жжения во влагалище необходимо прекратить половые контакты и обратиться к врачу», — предупредила специалист.

Прокомментировала Фисун и популярное убеждение о том, что беременной женщине можно выпивать немного красного вина. «Алкоголь категорически не рекомендован во время беременности. Этанол в любых количествах негативно влияет на плаценту и может стать причиной осложнений: выкидыша, преждевременных родов, задержки роста плода и так далее», — объяснила она.

То же самое касается курения, добавила акушер-гинеколог. «Но неверно говорить о негативном влиянии курения и алкоголя в период беременности — очень важно отказаться от пагубных привычек еще на этапе планирования беременности, минимум за три месяца», — уточнила врач.

Ранее сообщалось, что женщину с редкой формой внематочной беременности спасли врачи в подмосковном Ногинске. 35-летняя пациентка была экстренно прооперирована.