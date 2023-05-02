Раскрыт вред шашлыка для собак

Голубев пояснил, что у свиней симптомы этого заболевания могут совсем не проявляться. Лекарств от этой болезни практически нет, а заболевшая собака может погибнуть через один-три дня после появления первых симптомов.

Нельзя давать собаке и кости от шашлыка: после термической обработки любого вида они не перевариваются животным.