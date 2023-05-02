Раскрыт вред шашлыка для собак
Кинолог Голубев предупредил о вреде шашлыка для собак.
Вред шашлыка для собак раскрыл в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил, что он может стать причиной острого отравления, запоров и даже начала необратимых воспалительных процессов в организме животного. В тяжелых случаях собаке может потребоваться госпитализация.
«Конечно, если вы не маринуете мясо и слегка обжарили его на огне, а потом угостили питомца маленьким кусочком, ничего страшного не произойдет. Но, как правило, в процессе приготовления шашлыка используется маринад: в нем, помимо острых специй, зачастую есть лук и чеснок, которые плохо влияют на нюх собаки, вызывают диарею и анемию»
Кинолог добавил, что собакам ни в коем случае нельзя есть майонез и другие соусы, а любая жирная, жаренная и копченая пища в целом токсична для питомца.
Особенно вредно для собак сырое свиное мясо из-за вируса Ауески, так называемого псевдобешенства, которое может привести к гибели животного.
Голубев пояснил, что у свиней симптомы этого заболевания могут совсем не проявляться. Лекарств от этой болезни практически нет, а заболевшая собака может погибнуть через один-три дня после появления первых симптомов.
Нельзя давать собаке и кости от шашлыка: после термической обработки любого вида они не перевариваются животным.
«Никогда не давайте собаке кости со стола: трубчатые кости собака разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного»
Отправляясь на шашлыки с питомцев Голубев советует заранее подготовить для собаки лакомства. Например, вяленые или сухие субпродукты, кусочки овощей или любые другие угощения, которые можно приобрести в зоомагазине или приготовить самостоятельно. Кроме того, следует заранее предупредить окружающих, что собаку запрещено угощать со стола.
Ранее российским дачникам напомнили способ избежать штрафов за жарку шашлыка.