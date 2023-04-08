Дачникам напомнили способы избежать штрафов за жарку шашлыка

Способ избежать штрафов за жарку шашлыка напомнили российским дачникам «Известия». Уточняется, что владельцы участков в СНТ и индивидуального жилья обязаны соблюдать правила пожарной безопасности.

В текущем году с 1 марта россиянам разрешили жарить шашлыки на своей земле при соблюдении нескольких условий. Если ранее это можно было делать в 50 метрах от построек, то теперь безопасное расстояние сократилось до 15 метров. Чтобы избежать штрафов, готовить мясо на мангале можно в пяти метрах от зданий и в двух метрах от легковоспламеняющихся материалов.

Однако есть ограничения: нельзя разводить огонь при сильном ветре, засухе и на торфяных почвах. Отмечается, что за нарушения дачники рискуют получить штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей. Но в некоторых случаях, например, когда человек устроит настоящий пожар, с него могут взыскать до 50 тысяч рублей.

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