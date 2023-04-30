Нарколог объяснил опасность сочетания шашлыка с алкоголем

Опасность сочетания шашлыка с алкоголем объяснил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам врача, шашлык сложно перевариваемый продукт, а спиртное оказывает нагрузку на сердце, поджелудочную железу и сердце. Если их сочетать увеличивается риск возникновения инфаркта или инсульта. Особенно этому подвержены люди с болезнями сердца и скачками давления.

Холдин рекомендовал выбирать диетическое мясо, а вместо алкогольных напитков использовать морсы, соки и воду.

Ранее любителям шашлыка назвали признаки несвежего мяса.