06:27, 30 апреля 2023
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Нарколог объяснил опасность сочетания шашлыка с алкоголем
Нарколог Холдин заявил о риске инфаркта или инсульта из-за сочетания шашлыка с алкоголем.
Фото: Julia Zyablova / Unsplash
Опасность сочетания шашлыка с алкоголем объяснил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
По словам врача, шашлык сложно перевариваемый продукт, а спиртное оказывает нагрузку на сердце, поджелудочную железу и сердце. Если их сочетать увеличивается риск возникновения инфаркта или инсульта. Особенно этому подвержены люди с болезнями сердца и скачками давления.
Холдин рекомендовал выбирать диетическое мясо, а вместо алкогольных напитков использовать морсы, соки и воду.
Ранее любителям шашлыка назвали признаки несвежего мяса.