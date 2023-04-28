Любителям шашлыка назвали признаки несвежего мяса

Признаки несвежего мяса называет Роскачество. Любителей шашлыка призвали не покупать матовое и водянистое мясо.

Не стоит брать матовое, липкое и, тем более, серо-желтое мясо. Его цвет должен быть равномерным и глянцевым: свежая свиная шейка — бледно-розовая, телятина и баранина — не темнее цвета малины.

Определить свежесть продукта можно по запаху или нажатием пальца — вмятина должна исчезнуть. К тому же надо выбирать сухие и упругие куски, большое количество жидкости и скользкость свидетельствуют о несвежести.

Ранее москвичам напомнили правила жарки шашлыка в городе.