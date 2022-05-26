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Москвичей возмутила раздача бесплатной шаурмы

Москвичей возмутила раздача бесплатной шаурмы
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москвичей возмутила раздача бесплатной шаурмы. Свое недовольство горожане высказали в группе «ВКонтакте» «Можайка — Можайский район ЗАО».

Выяснилось, что в одной из точек городского стритфуда предприниматели решили устроить акцию: раздавали всем желающим титульное блюдо бесплатно. Желающих задаром перекусить мясом в лаваше нашлось немало, очередь за шаурмой попала в объектив одного из очевидцев.

В комментариях нашлись те, кто успел попробовать бесплатное угощение. Жители района написали, что шаурма получилась довольно вкусной, но в очереди пришлось отстоять не менее 25 минут.

При этом большая часть пользователей негативно отреагировали на раздачу еды. «Как говорится, в нашей стране нет ничего бесплатного. Сто пудов подвох — мясо тухлое или еще что-то», «Халява непобедима! А туалетную бумагу держите наготове», — написали под постом юзеры. Москвичи добавили, что сами владельцы от такой акции понесут только убытки.

Ранее москвичей возмутила бесплатная раздача хлеба в одной из пекарен города.

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