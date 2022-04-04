Москвичей возмутила бесплатная раздача хлеба в одной из пекарен города

Фото объявления о бесплатной раздаче хлеба в одной из пекарен города опубликовал Участник группы «Лефортово» во «ВКонтакте». Однако москвичей в комментариях возмутил внешний вид продукта и его подача.

Автор топика рассказал, что хлебобулочные изделия раздают в пекарне на Ухтомской улице. На опубликованном снимке видно, что лепешки лежат в отдельной корзинке с надписью: «Бесплатный хлеб пенсионерам и нуждающимся». «Очень добрый жест со стороны местной пекарни», — написал участник сообщества в своем посте.

Но в комментариях не все оценили поступок владельцев заведения. Многие написали, что бесплатный хлеб имеет уже не первую свежесть и к тому же лежит без упаковки. «Такое впечатление, что это кто-то не доел лепешку», — возмутились юзеры и предложили выкинуть продукт или отдать его птицам на корм.

«Это называется "ешьте, ешьте — все равно выкидывать"», «Это лепехи которые недоедают с шурпой», — также написали в комментариях пользователи.

При этом один из пользователей все же поддержал инициативу сотрудников пекарни. «Не делай добра и не будет зла», — прокомментировал он слова подписчиков под постом автора.

Ранее москвичи обнаружили бесплатный хлеб в одном из магазинов города.