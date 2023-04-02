12:22, 02 апреля 2023
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Работник московской шаурмичной рассмешил пользователей сети
Пользователей сети рассмешила вывеска на московской шаурмичной.
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»
Шаурмиста, работающего в торговой точке с необычной надписью на стекле, заметили и сняли на видео в Москве. На окне торговой палатки было написано: «Режет робот». Ролик, рассмешивший пользователей сети, опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Вылитый комик Нурлан Сабуров», «А выглядит как настоящий», «Режет робот, готовит нейросеть», «Все работники общепита под конец дня как роботы», «Да, может, у него фамилия или имя Робот», «Какое у него серьезное и сосредоточенное лицо», «Нурлан, ты ли это?» — прокомментировали юзеры.
Ранее московский шаурмист раскрыл доходы своих коллег. В среднем, по словам Арслана, за смену реально получить от двух до пяти тысяч рублей.