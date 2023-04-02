Работник московской шаурмичной рассмешил пользователей сети

«Вылитый комик Нурлан Сабуров», «А выглядит как настоящий», «Режет робот, готовит нейросеть», «Все работники общепита под конец дня как роботы», «Да, может, у него фамилия или имя Робот», «Какое у него серьезное и сосредоточенное лицо», «Нурлан, ты ли это?» — прокомментировали юзеры.

Ранее московский шаурмист раскрыл доходы своих коллег. В среднем, по словам Арслана, за смену реально получить от двух до пяти тысяч рублей.