Шеф-кондитер легендарной «Праги» вспомнил об исчезнувших московских ресторанах

Об исчезнувших московских ресторанах вспомнил в беседе с «Мослентой» бывший шеф-кондитер легендарной «Праги» Владимир Гуральник.

Собеседник «Мосленты» уверен: профессия, которой он посвятил жизнь, была уготована ему судьбой, ведь его отец работал кондитером в знаменитом ресторане «Москва», а мать — в «Будапеште». «Родители часто угощали меня разными вкусностями. Я забегал к ним в "Москву" и "Будапешт" и пробовал то, что они приготовили», — вспомнил он.

Повзрослев, Гуральник долгие годы продолжал периодически заглядывать в эти рестораны. «Но теперь этих мест нет, остались только приятные воспоминания. А когда-то там было очень здорово!» — сказал он.

В 1955 году Гуральник устроился в «Прагу» и проработал в этом заведении 54 года. Именно там в 1978 году им был придуман знаменитый торт «Птичье молоко». В 2009-м, в возрасте 70 лет, шеф-кондитер вышел на пенсию.

«После окончания своей работы в "Праге" я стабильно, раз или два в месяц, заходил туда. До тех пор, пока и этот ресторан не закрылся. Мне нравилось поддерживать отношения с коллективом, наблюдать, как продвигается работа. Это родное место для меня», — поделился собеседник «Мосленты».

Ранее москвичи восхитились ассортиментом продуктов времен СССР в несуществующем сейчас «Гастрономе №15». Жители столицы вспомнили, что в там продавалось много рыбных деликатесов: черная и красная икра, свежая осетрина, белуга и севрюга.