Телефонные аферисты усовершенствовали свою схему с помощью видеосвязи

Телефонные аферисты усовершенствовали свою схему обмана россиян. Они начали звонить под видом работников банка по видеосвязи. Об этом «Известиям» рассказали представители несколькольких финансово-кредитных организаций.

Появление усовершенствованной схемы подтвердили изданию в ВТБ, «Ренессансе», МТС Банке, Infosecurity и Softline Company. Как рассказали эксперты, мошенники звонят своим жертвам под видом банковских служащих и заявляют об опасности списания денежных средств с их карт. Чтобы усыпить бдительность граждан, злоумышленники предлагают перезвонить им по видеосвязи. Мошенники имитируют работу из офиса, выманивая у россиян деньги или информацию по платежам.

Кроме того, аферисты могут высылать фотографии поддельных документов для «подтверждения» своей личности, добавила представитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, настоящие сотрудники банка никогда не высылают снимки своих документов через мессенджеры.

Ранее стало известно, что лжериелторы заработали на доверчивых москвичах более двух миллионов рублей, предлагая в аренду несуществующие квартиры.