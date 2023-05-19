04:20, 19 мая 2023
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Лжериелторы заработали на доверчивых москвичах более двух миллионов рублей
В Москве лжериелторы заработали более двух миллионов рублей на обмане квартиросъемщиков.
Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com
В Москве лжериелторы заработали более двух миллионов рублей на обмане квартиросъемщиков, сообщает «МВД Медиа».
По данным полиции, трое мужчин и три женщины открыли агентство недвижимости и размещали в интернете объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир. Своих жертв они приглашали в офис для выбора жилья и подписания договора о съеме. Затем злоумышленники исчезали с деньгами и не отвечали на звонки.
От действий мошенников пострадали 11 человек. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. Аферисты находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее была раскрыта мошенническая схема со сдачей квартир в Москве.