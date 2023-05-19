Лжериелторы заработали на доверчивых москвичах более двух миллионов рублей

В Москве лжериелторы заработали более двух миллионов рублей на обмане квартиросъемщиков, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, трое мужчин и три женщины открыли агентство недвижимости и размещали в интернете объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир. Своих жертв они приглашали в офис для выбора жилья и подписания договора о съеме. Затем злоумышленники исчезали с деньгами и не отвечали на звонки.

От действий мошенников пострадали 11 человек. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. Аферисты находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее была раскрыта мошенническая схема со сдачей квартир в Москве.