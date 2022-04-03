В Москве раскрыли мошенническую схему с покупкой криптовалюты

Троих москвичей обманули при покупке криптовалюты, в результате они лишились 17,7 миллиона рублей. Мошенническую схему раскрыл ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошел в офисе в 1-м Красногвардейском проезде. Аферисты путем обмана под предлогом пополнения электронного кошелька криптовалюты завладели денежными средствами троих мужчин. Сумма ущерба составила 17 770 970 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее россиянина обманули на 50 тысяч долларов при покупке криптовалюты.