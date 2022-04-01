В Москве раскрыли схему мошенничества с покупкой криптовалюты

Москвича обманули при покупке криптовалюты, в результате он лишился 50 тысяч долларов. Мошенническую схему раскрыл Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Потерпевший обратился в полицию с требованием привлечь к ответственности четырех руководителей компании «Финико». Он сообщил, что они склонили его к регистрации на сайте компании, используя публичные выступления на различных каналах, в том числе и в соцсетях, а потом убедили в полной безопасности вложения средств в криптовалюту с возможностью вывода депозита.

Мужчина рассказал, что партнерские соглашения при этом были составлены на иностранном языке, и это не позволило ему подробно ознакомиться с условиями.

В результате москвич через биржу BINANCE купил биткоины у физлица и перечислил эквивалентную сумму в долларах на электронный кошелек мошенников.

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества с участием лжеполицейского.