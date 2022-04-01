Город
Сегодня в 19:49
1 мин.

В Москве раскрыли схему мошенничества с покупкой криптовалюты

В Москве раскрыли схему мошенничества с покупкой криптовалюты

Москвича обманули при покупке криптовалюты, в результате он лишился 50 тысяч долларов. Мошенническую схему раскрыл Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Потерпевший обратился в полицию с требованием привлечь к ответственности четырех руководителей компании «Финико». Он сообщил, что они склонили его к регистрации на сайте компании, используя публичные выступления на различных каналах, в том числе и в соцсетях, а потом убедили в полной безопасности вложения средств в криптовалюту с возможностью вывода депозита.

Мужчина рассказал, что партнерские соглашения при этом были составлены на иностранном языке, и это не позволило ему подробно ознакомиться с условиями.

В результате москвич через биржу BINANCE купил биткоины у физлица и перечислил эквивалентную сумму в долларах на электронный кошелек мошенников.

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества с участием лжеполицейского.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.