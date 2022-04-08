Названы пять наиболее популярных схем финансового мошенничества в России

Пять наиболее популярных схем финансового мошенничества в России назвал в разговоре РИА Новости эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков.

По одной из схем, злоумышленники предлагают пользователям сервисы, аналогичные заблокированным на территории России, или способы обхода блокировки, выманивая при этом конфиденциальную информацию. Есть схема, по которой жертве поочередно звонят несколько людей якобы из разных структур, предлагая оформить кредит, рассказал эксперт.

«Значительно увеличилось количество мошенников на площадках для объявлений, таких как "Авито" или "Юла"», — сообщил Слободчиков. По его словам, аферисты выставляют низкий ценник на различные продукты, пользующиеся большим спросом, а затем переводят диалог в мессенджеры с целью получить данные банковской карты или оплату за несуществующий товар.

Собеседник рассказал, что мошенники до сих пор пользуются и одной из самых старых схем обмана: подкидывают квитанцию о поверке счетчиков водоснабжения с номером счета для оплаты, подписью и печатью в почтовый ящик. «Надо понимать, что если там нет конкретного адресата, то такая квитанция — подделка», — сказал эксперт.

Кроме того, злоумышленники рассылают оповещения о денежных компенсациях со ссылками, которые ведут на вредоносные сайты в мессенджерах. По словам Слободчикова, в такой схеме задействованы реальные имена и фамилии людей, которым идет рассылка, и для неподготовленных пользователей все выглядит убедительно. «Заканчивается это тем, что на указанных сайтах просят предоставить реквизиты банковской карты для оплаты налогового сбора перед получением денежной компенсации», — предупредил эксперт.

Ранее электронные письма с предложением оставить заявку на получение денежной компенсации стали в апреле рассылать мошенники людям, переболевшим COVID-19.