Люди
Сегодня в 17:14
1 мин.

Россиян предупредили об опасности шершней летом

Россиян предупредили об опасности шершней летом
Фото: imagebroker / Malcolm Schuyl / FLPA / Globallookpress.com

Об опасности шершней россиян предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его процитировал «Радио Sputnik».

Болибок отметил, что в летний период активность большинства насекомых резко возрастает — соответственно, опасность получить укус возрастает. Среди жалящих насекомых, обитающих на территории России, по мнению специалиста, самыми опасными для человека являются шершни: их яд способен вызвать тяжелое поражение организма.

«Шершень — достаточно крупное жалящее насекомое, которое может впрыскивать в человека яд. В зависимости от того, сколько одновременно шершней атакует человека, возможно даже тяжелое поражение ядом, вплоть до летального исхода», — сказал аллерголог.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Терещенко раскрыла степень вероятности смерти от укуса клеща.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.