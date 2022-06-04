Россиян предупредили об опасности шершней летом

Об опасности шершней россиян предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Его процитировал «Радио Sputnik».

Болибок отметил, что в летний период активность большинства насекомых резко возрастает — соответственно, опасность получить укус возрастает. Среди жалящих насекомых, обитающих на территории России, по мнению специалиста, самыми опасными для человека являются шершни: их яд способен вызвать тяжелое поражение организма.

«Шершень — достаточно крупное жалящее насекомое, которое может впрыскивать в человека яд. В зависимости от того, сколько одновременно шершней атакует человека, возможно даже тяжелое поражение ядом, вплоть до летального исхода», — сказал аллерголог.

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