Шесть человек госпитализировали после крупной аварии в Москве

После крупного ДТП с участием грузовика и автобуса в районе дома 112/1 по Ленинградскому шоссе в Москве шесть человек доставили в больницу. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщают «Известия».

Всего медики осмотрели 12 человек. Остальные люди от госпитализации отказались. На данный момент проезжая часть в районе столкновения транспортных средств была полностью освобождена, сообщает столичный Дептранс.

Ранее серьезное ДТП с участием двух грузовиков на МКАД попало на видео. Один автомобиль столкнул другой в кювет.