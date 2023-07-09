09:30, 09 июля 2023
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Шесть человек госпитализировали после крупной аварии в Москве
Шесть человек доставили в больницу после ДТП с участием грузовика и автобуса в Москве.
Кадр: «Известия»
После крупного ДТП с участием грузовика и автобуса в районе дома 112/1 по Ленинградскому шоссе в Москве шесть человек доставили в больницу. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщают «Известия».
Всего медики осмотрели 12 человек. Остальные люди от госпитализации отказались. На данный момент проезжая часть в районе столкновения транспортных средств была полностью освобождена, сообщает столичный Дептранс.
Ранее серьезное ДТП с участием двух грузовиков на МКАД попало на видео. Один автомобиль столкнул другой в кювет.