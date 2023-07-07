Серьезное ДТП с участием двух грузовиков на МКАД попало на видео

На кадрах один автомобиль бьет другой сзади в кузов, тот опрокидывается и падает в кювет. О состоянии водителя не сообщается. На месте работают оперативные службы.

Проезжающие мимо люди остановились помочь пострадавшему. Виновник ДТП уехал с места. В ведомстве предупредили, что движение в сторону развязки с Осташковской улицей затруднено.

Ранее утки спровоцировали массовую аварию на МКАД. Ситуация попала на видео.