10:42, 07 июля 2023
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Серьезное ДТП с участием двух грузовиков на МКАД попало на видео
На МКАД одно грузовое авто опрокинуло другое в кювет.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 88-го километра МКАД. Видео с места ДТП опубликовали в Telegram-канале столичного Дептранса.
На кадрах один автомобиль бьет другой сзади в кузов, тот опрокидывается и падает в кювет. О состоянии водителя не сообщается. На месте работают оперативные службы.
Проезжающие мимо люди остановились помочь пострадавшему. Виновник ДТП уехал с места. В ведомстве предупредили, что движение в сторону развязки с Осташковской улицей затруднено.
Ранее утки спровоцировали массовую аварию на МКАД. Ситуация попала на видео.