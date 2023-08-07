В популярном отеле в Подмосковье массово отравились постояльцы

Шесть человек отравились в отеле «Яхонты» в подмосковной Истре. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения области.

По данным ведомства, четверо отказались от госпитализации и были направлены на домашнее лечение. Еще двоих в состоянии средней тяжести отвезли в медучреждение Министерства здравоохранения Московской области. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь.

По факту отравления постояльцев гостиницы назначена проверка, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

Сообщается, что у госпитализированных выявлен гастроэнтероколит. Следователи и представители Роспотребнадзора проводят осмотр места происшествия. Образцы пищи, которую употребляли пострадавшие, изъяты и отправлены на экспертизу.

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