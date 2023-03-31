Ефим Шифрин обратился к Александру Збруеву в день его 85-летия

С 85-летием поздравил актера Александра Збруева юморист Ефим Шифрин на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Дорогой Саша, здоровья и весеннего настроения! Это наше зрительское и актерское счастье — знать таких безупречных людей, как вы!» — обратился к юбиляру артист.

В комментариях подписчики Шифрина также поздравили Збруева с днем рождения. Многие удивились, узнав возраст известного актера. «Просто в голове не укладывается! Вечно молодому Збруеву 85?! Молодец! Здоровья и творческой активности лет до 150!», «85??? Вы серьезно? Да быть этого не может! Красавец! Любимец! Прекрасный актер! Здоровья и долгих лет!» ― написали они.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко поздравила свекровь с днем рождения и рассказала о взаимоотношениях с ней.