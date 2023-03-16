Регина Тодоренко рассказала о взаимоотношениях со свекровью
Телеведущая Тодоренко объяснила, почему считает свекровь своей второй матерью.
О взаимоотношениях со свекровью рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная певица и телеведущая, жена певца Влада Топалова Регина Тодоренко. Она объяснила подписчикам, почему считает свекровь своей второй матерью.
«А вы знали, что у меня есть вторая мама? Сегодня еду к ней на день рождения! Когда я ее в первый раз встретила, она назвала меня доченькой. Я не смогла подобрать другое слово и назвала ее мамой», — поделилась телезвезда.
Тодоренко добавила, что чувствовала исходящие от матери Топалова душевное тепло, любовь и доброту с первых дней их общения.
«Мы решили подарить мамочке Тане на день рождения семейное путешествие», — отметила телеведущая. Она уточнила, что поездка состоится через несколько дней.
«Когда любишь женщину, которая родила твоего любимого, она на автомате называется мамой, а не свекровью», «Мама Влада такая красивая!» — отреагировали на рассказ Тодоренко ее фолловеры.
Ранее Тодоренко высказалась о наказании детей. Она заявила о материальной ответственности своих наследников за проступки.