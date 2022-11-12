Россиян предупредили о распространенных схемах обмана клиентов при шиномонтаже

О распространенных схемах обмана клиентов при шиномонтаже предупредил россиян автоэксперт Максим Ракитин. В эфире радио Sputnik специалист объяснил, что владельцы автомобилей часто не знают особенностей работы станка для балансировки колес, из-за чего могут быть обмануты.

«Традиционная уловка при замене резины — это сказать, что шина некачественная и она не балансируется. Не каждый автовладелец понимает, как работает станок для балансировки колес. Обычно при этом обмане мастер предлагает приобрести у него другую шину», — сказал Ракитин.

Кроме того, нередко клиентов убеждают сделать ремонт колесных дисков, которые на самом деле в этом не нуждаются. Также «большим разводом» специалист назвал попытки сотрудников мастерских навязать клиентам дополнительную услугу — накачивание шин азотом, а не воздухом. «Волшебные» свойства азота в этой ситуации сильно преувеличены, добавил Ракитин.

Ранее россиянам дали рекомендации по выбору зимних подержанных шин. Эксперт посоветовал обратить внимание на отечественные бренды и иностранные модели «второй линии», например суббренды Nordman у Nokian и Gislaved у Continental.