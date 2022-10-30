Россиянам дали рекомендации по выбору зимних подержанных шин

Рекомендации по выбору зимних подержанных шин для автомобилей в интервью «Известиям» дал испытатель шин издания «Авторевю» Олег Растегаев.

Тем, кто хочет приобрести подержанные шины, он посоветовал обратить внимание на отечественные бренды и иностранные модели «второй линии», например суббренды Nordman у Nokian и Gislaved у Continental.

При этом он рекомендует внимательно выбирать такие покрышки. «Очень важно проверить состояние боковин: на них не должно быть трещин и грыж. Также следует обратить внимание на посадочную плоскость — часть шины, которая соприкасается с диском и обеспечивает герметичность колеса. Потертости, заусенцы и трещины на ней могут привести к тому, что покрышка будет пропускать воздух», — пояснил специалист.

Эксперт порекомендовал не использовать шины старше пяти лет, так как по истечении этого срока резина становится «дубовой», что негативно сказывается на ездовых характеристиках шины.

При самостоятельном хранении на даче или в гараже колеса следует вымыть, обработать специальными средствами для сохранения эластичности, их можно положить друг на друга, но только в накачанном состоянии.

Ранее ГИБДД порекомендовали жителям Москвы поменять резину на автомобиле, не дожидаясь заморозков, которые придут в столицу уже на следующей неделе.