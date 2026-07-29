Школа в Подмосковье отказалась открывать 10-й класс для учеников

Школа № 4 в подмосковной деревне Торгашино в Сергиево-Посадском районе отказалась открывать 10-й класс в будущем учебном году, рассказало MSK1.

Со слов семей выпускников 9-го «Т» класса, директор обосновала это низкой наполняемостью, невысокими баллами аттестатов учащихся и наличием других школ поблизости. Им предложили перейти в другие близлежащие школы с гарантией доставки детей школьным автобусом — но они находятся за 28,5 километра (поселок Реммаш) либо 35,4 километра (село Мишутино) от прежней школы, что, по мнению взрослых, создаст для подростков чрезмерную нагрузку. Родители призвали вместо этого возить учителей на автобусе в Торгашино.

В министерстве образования Московской области изданию сообщили, что 10-й класс не собираются открывать, так как продолжить обучение в нем планируют всего два человека, а остальные 20 учащихся 9-го класса планируют поступать в колледжи.

Ранее было подсчитано, что стоимость полного набора для подготовки ребенка к школе в столице выросла и составила в июне 24,8 тысячи рублей.