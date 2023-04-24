11:51, 24 апреля 2023
1 мин.
Автор анонимного Telegram-канала пригрозил стрельбой в школе в Подмосковье
Полиция начала поиски автора Telegram-канала с угрозами стрельбы в школе в Щелково.
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Полиция Подмосковья начала поиски автора анонимного Telegram-канала, пригрозившего вооруженным нападением на школу в Щелково, сообщает в понедельник, 24 апреля, Shot. Проверка учеников идет во всех местных образовательных учреждениях, ведутся работы по установлению личности злоумышленника.
Неустановленный пока хулиган сначала угрожал подрывом школы, а потом стрельбой. Для правдоподобности угроз он публикует фотографии оружия и патронов. «Прикольно будет пострелять по живым мишеням с этих красавцев», — подписал он один из таких снимков.
Ранее в сети обнаружили Telegram-канал с анонсом теракта в «Москва-Сити».