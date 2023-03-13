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18:39, 13 марта 2023
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В сети обнаружили Telegram-канал с анонсом теракта в Москва-Сити

Полиция Москвы начала поиск администратора Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити».

В сети обнаружили Telegram-канал с анонсом теракта в Москва-Сити
Фото: Telegram-канал

В сети обнаружили Telegram-канал с анонсом теракта в Москва-Сити, полиция начала розыск его администратора, передает Baza.

«Полицейские узнали о канале с броским названием «Теракт в Москва-Сити» от местного жителя», — говорится в сообщении.

По данным Baza, администратор канала описывает свое неблагополучное детство и ненависти к людям, как-либо связанным с Москва-Сити, где он проработал несколько лет. Автор опубликовал фото пистолета и объявил дату теракта в комплексе — 15 марта. Теперь его разыскивают.

Ранее сообщалось о педофиле, выложившем в сеть стрим с изнасилованием несовершеннолетней.

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